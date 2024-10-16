Talas'ın Cumhuriyet Kupası fikstürü belli oldu

Talas Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği fakülteler arası futbol turnuvasının fikstürü belli oldu. Erciyes ve Kayseri Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan turnuvada ilk maçlar 17 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Talas'ın Cumhuriyet Kupası fikstürü belli oldu
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği fakülteler arası futbol turnuvasının fikstürü belli oldu. Erciyes ve Kayseri Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan turnuvada ilk maçlar 17 Ekim Perşembe günü oynanacak.

“Takımını Kur, Turnuvaya Katıl” sloganıyla düzenlenen ve büyük bir heyecana sahne olacak turnuvada 22 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulü ile gerçekleşecek olan organizasyonda maçlar Talas Belediyespor’un Harman Mahallesindeki futbol sahasında oynanacak. 17 Ekim Perşembe günü başlayacak turnuvanın ilk gün programında 5 maç oynanacak, 18 Ekim Cuma günü ise 6 takım karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın finali ise 29 Ekim Salı günü kutlanacak Cumhuriyet Bayramı’nda, bayram coşkusuyla birlikte oynanacak. Kazanan takım, bu anlamlı günde kupanın sahibi olacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İç Anadolu'nun en büyük mozaik eseri toprak altından çıkarılıyor
İç Anadolu'nun en büyük mozaik eseri toprak altından çıkarılıyor
Uzmanı, 'akıllı teknoloji'nin risklerine karşı uyardı
Uzmanı, 'akıllı teknoloji'nin risklerine karşı uyardı
YÖK 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda Erciyes Üniversitesi'nin Başarısı
YÖK 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda Erciyes Üniversitesi'nin Başarısı
Emekli öğretmenler, sohbet edip kitap okuyabilecekleri mekan istiyorlar
Emekli öğretmenler, sohbet edip kitap okuyabilecekleri mekan istiyorlar
Deprem yine Kayseri'de kendini hissettirdi: Malatya 5.9
Deprem yine Kayseri'de kendini hissettirdi: Malatya 5.9
Kiralık öğrenci İBAN'ı üzerinden yasadışı kumar oynayan şebeke çökertildi
Kiralık öğrenci İBAN'ı üzerinden yasadışı kumar oynayan şebeke çökertildi