OSB'de 30 kilometre yolun asfaltı yenilendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 2024 yılı yatırım programında yer alan asfaltlama faaliyetleri tamamlandı. 2024 yılında yaklaşık 152 milyon TL bedelle 30 kilometre yolun asfaltı yenilenerek, sanayicilerin hizmetine sunuldu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2024 yılı bütçesinden en büyük payı alan hizmetlerden biri olan asfaltlama faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıl başında ihtiyaç tespitlerinin yapıldığını belirterek, asfaltlamaya ilişkin yatırım programının yaz ayları başında yürütülmeye başlandığını ve ekim ayı ortası itibariyle sona erdirildiğini söyledi.

Başkan Mehmet Yalçın, “2024 yılı yatırım programımızda önemli başlıklardan biri olan asfaltlama çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık maliyeti 152 milyon TL olan çalışmamız sonucunda 30 kilometre yolumuzda asfaltı tamamen yenilemiş bulunmaktayız. Yenilenen yollarımızın sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Yapılan asfalt yenileme çalışmasının Kayseri OSB’deki yollarda konforunun artması ve oluşabilecek kazaların en aza indirebilmesi bakımından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Yalçın, “Yoğun kullanılan ve ihtiyaç duyulan caddelerde belirlediğimiz program dâhilinde asfalt yenileme çalışmalarımızı yaptık. Yaptığımız 30 kilometrelik yeni asfalt yolumuza ek olarak, Kayseri OSB sınırları içindeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Çalışmalarımız sırasında sabır gösteren tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın, sanayicilerin istek ve önerileri için 0352 321 11 00 numaralı telefonu arayabileceklerini kaydederek, Kayseri OSB sınırları içinde yer alan ve ihtiyaç duyulan yolların 2025 yılı planlaması dâhilinde yenilenmeye devam edileceğini sözlerine ekledi.