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Talas'ın Markası, Antika Pazarı Meraklılarını Bekliyor

Kurulduğu günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen Antika Pazarı, mayıs ayında da geçmişe duyulan özlemin giderildiği imkân ve ortamlar sunuyor.

Talas'ın Markası, Antika Pazarı Meraklılarını Bekliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Kayseri’ye kazandırdığı ekonomiye dayalı önemli kültür-sanat etkinliklerinden birisi olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanında başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi Pazar Yeri’nde sürdürüyor.

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunan Antika Pazarı’nda halı, kilim ve seccadelerden tespihe, saat, para ve puldan nostaljik ev eşyalarına kadar binlerce ürün satışa sunuluyor. 

Kayseri’den olduğu kadar Türkiye’nin değişik bölgelerinden antika satıcılarının da ilgi gösterdiği Antika Pazarı, şehrin en dikkat çeken sosyo-kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

 Her ayın ikinci pazar günü kurulması gelenek haline gelen Antika Pazarı, 11 Mayıs Pazar günü yine Talas ve Kayseri halkına farklı bir gün yaşatacak.

Haber Merkezi

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