Talas'ın parkları, çocukların kitap okuma mekanları

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yepyeni bir etkinliğe daha imza attı. Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı’nda başlayan uygulama ile bundan sonra Talas’taki parklarda çocuklara yönelik kitap ve masal okuma etkinliği düzenlenecek.

Dedeoğlu Parkı’nda ilki düzenlenen etkinlikte Başkan Yalçın çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve sorularını yanıtladı. Kitap okumanın yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı etkinliklerin de gerçekleştirildiği uygulamada geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok eğlenceli aktivite düzenleniyor. Etkinlikte çocuklara kitap okumanın öneminden bahseden Başkan Yalçın; "Kitap okumak çok önemli çocuklar. Benim evimde 5 bin 500 kitabım var. Bunların çoğu altı çizilerek okunmuş kitaplar. Benim çalışma masamın üzerinde mutlaka bir tane kitap olur ama evdeki masamızın üzerinde her an üç kitap olur. Üçüne de yarım başlamışımdır. Neden? Akşama kadar çok çalışıyoruz kafamız farklı şeylerle çok yoruluyor. Bu kitaplardan birisi öykü kitabı oluyor onu tercih ediyorum. Kafamdaki yoğunluğa göre diğerlerini tercih ettiğim de oluyor. Ama mutlaka her gün en az otuz kırk sayfa okurum. Mesela bu sabah namazından sonra kırk, kırk beş sayfa Alaaddin Keykubat okuyorum. Kimdir Alaaddin Keykubat? Kayseri’yi Selçuklu’nun başkenti yapan hükümdardır. Eşinin adı da Hunat Hatun” dedi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte Başkan Yalçın, gelen soruları da cevapladı.