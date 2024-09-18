Talas İnovasyon Merkezi genç kaşifleri bekliyor

Talas Belediyesi'ne ait Türkiye'nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde güz dönemi kayıtları başladı.

Talas İnovasyon Merkezi genç kaşifleri bekliyor
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’ne ait Türkiye’nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde güz dönemi kayıtları başladı.

Ortaokul düzeyinde ‘robotik kodlama’, ‘arduino’ ile ‘3B modelleme ve baskı’ alanlarında verilecek kurslara başvurular, 27 Eylül’e kadar Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Cami karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi’ne şahsen yapılıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilgi duyan gençlere ekim döneminde yaklaşık iki aylık bir eğitim verileceğini söyledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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