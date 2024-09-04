Talas Meclisinde 520 aileyi ilgilendiren kentsel dönüşüm kararı

'KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKTIĞINIZ TARİH YAZACAK'

520 hanenin beklentisini dillendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın gündem maddesiyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Yalçın, “Ben projeyi daha kolay anlatmak istiyorum. Konuştuğumuz yer 520 daireyi etkileyen bir yer. Bunun yarısı vefat etmiş olsa 4’er tane mirasçısı olsa bu kadar ortaya geldiği ve bunların hepsinden artık vekalet alınıp da kentsel dönüşüme başlamak üzere zorlukların aşılmasında bir dokunuşumuza ihtiyaç var. Mekânsal planlama yönetmeliği olur başka kanunlar olur ama burada işin içinden çıkılamayan veya yorum yapılması gereken yerler olduğu için ilçelerin parlamentoları vardır. Burada biz inisiyatif kullanacağız yoksa illerin ve ilçelerin belediye meclisine gerek yoktur. Ben kısaca olayı anlatmak istiyorum. 520 ailenin oluşturduğu bir arsa var, köşesinde de küçük bir arsayı tamamlamak için devlet ve belediye ortaklığında bir arsa var. Buradaki parçayı büyük arsayı tamamlamak için istediğimiz milli emlaktan burayı ticari alan yaparsan veririm diyor devlet, yarısı da zaten belediyenin, olan bu oluyor böylelikle 520 ailenin sorunu çözülecek. 520 ailenin mirasçısıyla beraber çözümüne dokunuş yapacakken bizi, burayı, parlamentoyu, meclisi, milli emlağı başka şeylerle hitam etmek nereden çıktı ben anlamıyorum. Keyfini yaşayın Şahin Bey, 7 yıldır yapılmayan bir şeyi bir dokunuş yaparak 520 hanenin duasını alacaksınız” şeklinde konuştu.

Tartışılan gündem maddesi karşılıklı açıklamaların ardından oylamaya sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.