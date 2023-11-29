Talas Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü hızla yükseliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi ve hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliğiyle yapımı süren Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. İçerisinde 4 okulun yer aldığı kampüste anaokulu ve ilkokul bitme noktasına gelirken, ortaokul ile lisenin inşaatı hızla yükseliyor.

PAYLAŞ
  • 29.11.2023 10:38
  • Güncelleme: 29.11.2023 11:17
Talas Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü hızla yükseliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi ve hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliğiyle yapımı süren Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü’nde incelemelerde bulundu. İçerisinde 4 okulun yer aldığı kampüste anaokulu ve ilkokul bitme noktasına gelirken, ortaokul ile lisenin inşaatı hızla yükseliyor.

Başkan Yalçın, Talas Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü içerisinde yapımı devam eden Türkan-Av. Mehmet Altun okul inşaatlarını inceledi. Burada belediye ve firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Yalçın, çalışanlarla da selamlaşarak işlerinde kolaylıklar diledi.

Talas Belediyesinin hayırsever desteğiyle eğitime büyük katkısı olan dört okul binasından ikisi tamamlanma aşamasına geldi. Bunlardan bin 150 metrekare kapalı alana sahip 7 derslikli anaokulu binasının yüzde 90’ı tamamlanırken, 4 bin 500 metrekare kapalı alana yapılan 24 derslikli ilkokul binasında sadece iç düzenleme içi kaldı.

Kampüs içerisindeki diğer iki okul olan ortaokul ve lise binaları da temelinin atılmasından sonra hızla yükselişe geçti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'İsrail Akdeniz'deki Enerji Kaynaklarını Ele Geçirmek İstiyor'

‘İsrail Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarını Ele Geçirmek İstiyor’

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak Kayseri'den havalandı

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak Kayseri'den havalandı

Hollywood yıldızı Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevine başladı

Hollywood yıldızı Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevine başladı

Uygulama yapan polise çarpıp kaçtı

Uygulama yapan polise çarpıp kaçtı

Karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

Karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

7,5 asırlık türbe restore edildi

7,5 asırlık türbe restore edildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de kentsel dönüşüm rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor

Melikgazi'de kentsel dönüşüm rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşil alanda da rekor üstüne rekor kırdık'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Yeşil alanda da rekor üstüne rekor kırdık'

DAHA FAZLA
İslam Tarihçisi M.Asım Köksal'ın hatırası yadedildi

İslam Tarihçisi M.Asım Köksal'ın hatırası yadedildi

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

Hacılar'da 4 caddeyi sıcak asfaltla buluştu

Hacılar'da 4 caddeyi sıcak asfaltla buluştu

Talas Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü hızla yükseliyor

Talas Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü hızla yükseliyor

Canlı Hayvan Borsası şehrimize yakıştı

Canlı Hayvan Borsası şehrimize yakıştı