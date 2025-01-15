Talas Millet Bahçesi kışa rağmen hızla ilerliyor

Başkan Yalçın, beraberindeki birim müdürleri, yüklenici firma yetkilileri ve belediye görevlileri ile birlikte projede gelinen son durumu yerinde gözlemledi. İncelemeler sırasında Başkan Yalçın, Talas Millet Bahçesi'nin ilkbaharda açılmasının planlandığını ve parkın endemik bitkilerle donatılacak karbon yutak alanı gibi çevre dostu özelliklere sahip olacağını belirtti.

Kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, "İlçemize değer katacak en önemli yatırımlardan biri olan Talas Millet Bahçesi'nde hızla ilerliyoruz. Hava şartları elverdiği müddetçe çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçen müteahhit firma ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Projeyle, ilçenin çehresini değiştirecek ve vatandaşlara nefes alacak alanlar sunacak olan Talas Millet Bahçesi, şimdiden büyük merak uyandırıyor.