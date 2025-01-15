MHP Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kayseri'de gerçekleştirildi

Milletvekili Durmaz: “Eğer silahlar gömülmezse, silahı tutanlar gömülecektir”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Kayseri’de gerçekleşen; Niğde, Nevşehir, Aksaray, Malatya ve Elazığ’ın katılım sağladığı ‘Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Milletvekili Durmaz: “Yolumuzdaki engelleri temizlemek ve önümüzü çıkarılan bariyerleri yıkıp yerle yeksan etmek zorundayız. Bu kapsamda, Türkiye’nin gelişmesindeki en büyük engel ise şüphesiz bölücü terör örgütü PKK’dır. Son yıllarda Cumhur İttifakı’nın kararlı iradesiyle insanlık düşmanı teröristler, yurt içinde bitme noktasına geldi. Başarılı sınır ötesi operasyonlarla da bataklıkların çoğu kurutuldu. Beli kırılan terör örgütünü tarihe gömmeye ve “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmaya ramak kaldı. Bu anlamda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade; bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır” ifadelerini kullandı.

‘TERÖRLE VEYA TERÖRİSTLE MÜZAKERE, MÜNAZARA VEYA MÜTAREKE YOKTUR’

Terörle mücadelenin sürdüğünü belirten Milletvekili Durmaz; “Yaşanan gelişmeler kapsamında söylemek istediğimiz şudur: Terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur. Yeni bir çözüm veya açılım süreci kesinlikle söz konusu değildir. Terörle mücadele askeri ve hukuki alanda sürmektedir ve son terörist yok edilinceye kadar da devam edecektir. Uzatılan el, atılan adım; tabiri caizse köprüden önceki son çıkıştır. Bilge Liderimiz; bin yıllık kardeşliğin korunması adına Türk milletinin en büyük şansıdır ve tarihin üzerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmektedir. Terör örgütüne silah bırakıp teslim olmaktan ve emperyalistlerin taşeronu olan yapılarını lağvetmekten başka çare yoktur. Eğer silahlar gömülmezse, silahı tutanlar gömülecektir. PKK’nın siyasi uzantılarıyla ittifak yapanların, milletten gizli saklı, kapalı kapılar ardında buluşup Türksüz bir Anayasa taslağı hazırlayanların, gizli protokollerle seçim satanların, “burası Kürdistan” diyene ağızlarını açamayanların, şehit yakınına küfredeni milletvekili yapanların, HDP’lilerin “bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz” sözüne cevap veremeyenlerin, bugün bir anda milliyetçi kesilmeleri, milliyetçilik adına ahkâm kesmeleri tribüne oynamaktan başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ ERSOY: ÜZERİMİZE DÜŞEN BİR ŞEY OLURSA HER ZAMAN BURADAYIZ

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise istişare öncesi teşekkürlerini sunarak şöyle konuştu: “Burada Kayseri'mizin ev sahipliğini yapacağı 6 ilimizin belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin toplantısı olması hasebiyle ev sahibi olmamız hasebiyle tekrar çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu ev sahipliğini bize layık gören başta liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve çok kıymetli ağabeyimiz Sadir Durmaz Beyefendi'yle ayrıyeten teşekkür ediyorum. Niğde, Nevşehir, Aksaray, Malatya ve Elazığ illerimizi ağırlıyoruz. Burada mutlaka çok faydalı olacağını düşündüğüm istişareler gerçekleştirilecek Allah hepinizin yolunu, bahtını ayrı ayrı açık etsin. Bizim de üzerimize düşen bir şey olursa her zaman buradayız diyorum.”