Talas Musiki Cemiyeti'nden sanat müziği konseri

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, Türk Sanat Müziği konserine hazırlanıyor.

Talas Musiki Cemiyeti'nden sanat müziği konseri
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, Türk Sanat Müziği konserine hazırlanıyor.

Daha önce verdiği konserlerle dikkat çeken Talas Musiki Cemiyeti yine bir konserle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Şef Suat Deringöl yönetimindeki koro, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de Türk Sanat Müziği severlere doyulmaz bir gece yaşatacak.

Talas Belediyesi Meclis Salonundaki konser, daha önceki etkinliklerde olduğu gibi ücretsiz şekilde dinlenebilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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