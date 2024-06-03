Kayseri Yarı Maratonu kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Kayseri’de bir maratondan daha fazlasının hedeflendiği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun dördüncüsü için kayıtların başladığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve 3 kez aralıksız gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu bu yıl da büyük bir heyecanla gerçekleşecek. Birincisi 12 Eylül 2021’de Kültepe, ikincisi 9 Ekim 2022’de Erciyes ve üçüncüsü 24 Eylül 2023 Mimar Sinan temasıyla gerçekleşen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun dördüncüsü için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleşecek olan 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtların başladığını duyurdu.

Spora verdikleri önem doğrultusunda Büyükşehir Belediyesince imza atılan projeler kapsamında Kayseri’nin, yurt içi ve yurt dışından birçok profesyonel sporcunun buluşma noktası olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi’nin sporda öncü kuruluşu Spor A.Ş. tarafından bir ilke imza atılarak organize edilen ve 2021 yılında başlatılarak geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun dördüncüsü için kayıtları başlattık” diye konuştu.

Maratonun 22 Eylül 2024’te yapılacağını vurgulayan Büyükkılıç, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda farklı uzunluklardaki parkurlar ile 7’den 70’e profesyonel ve amatör sporculara unutulmaz bir deneyim kazandırdıklarının altını çizdi.

‘Bir maratondan daha fazlası’ sloganı ile düzenlenecek 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları www.kayseriyarimaratonu.com web sitesi üzerinden yapılırken, maraton hakkında kapsamlı bilgiye site üzerinden erişilebilecek.

Yarı Maraton ile her sene şehrin kültürel değerleri maraton teması olarak belirlenerek, kentin güzelliklerinin tüm dünyaya tanıtılması, profesyonel ve amatör koşucuların bir araya getirilerek spor yapılması, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor.