Talas personeline iş güvenliği eğitimi

Talas Belediyesi'nde çalışanlara yönelik eğitim programları devam ediyor. Daha önce iletişim ve halkla ilişkilerden mevzuat bilgilendirmesine kadar çeşitli alanlarda eğitim programları düzenlenen Talas Belediyesi personeline şimdi de iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.

Talas personeline iş güvenliği eğitimi
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nde çalışanlara yönelik eğitim programları devam ediyor. Daha önce iletişim ve halkla ilişkilerden mevzuat bilgilendirmesine kadar çeşitli alanlarda eğitim programları düzenlenen Talas Belediyesi personeline şimdi de iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.

Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitimde İş Yeri Hekimi Dr. Ahmet Karaağaç tarafından iş yerinde dikkat edilmesi gereken iş güvenliği konuları ve çalışma sırasında alınacak tedbirler ele alındı.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup şeklinde 2 gün devam eden programda ayrıca karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda sergilenecek tutum ve davranışlar da aktarıldı.

Talas personeline iş güvenliği eğitimi
İHA
Kayseri Gündem

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