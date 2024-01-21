Gazetemiz Kurucularından Aydın Ağabey'i rahmetle anıyoruz

1993 yılında günlük olarak yayın hayatına başlayan Kayseri Gündem Gazetemizde uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliği ve muharrirlik yapmış olan ve 21 Ocak 2019'da aramızdan ayrılan Aydın Karakimseli'yi rahmetle anıyoruz.

Aydın Karakimseli kimdir?

1949 doğumlu Aydın Karakimseli, Kayseri’nin ulemalarından Karakimseli Hoca’nın torunlarındandır. Kayseri kültür hayatına önemli hizmetlerde bulunan Karakimseli, var olduğu sürece 17 kitabı okurları ile buluşturan Rey Yayıncılık’ı kurarak taçlandırmıştır. Karakimseli, bunun yanı sıra, Kayseri Gündem Gazetesi ile Elif TV’nin kurucuları ve ilk genel yayın yönetmenleri arasındadır. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun da kurucu müdürlüğünü yapan Karakimseli, Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi Müdürlüğünden emekli oldu. Karakimseli’nin 2 kız çocuğu bulunmaktadır.