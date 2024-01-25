Talas personeline yangın eğitimi

Talas Belediyesi'nin personeline yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede belediye personeline Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından düzenlenen program ile günlük hayatta yaşanabilecek yangınlı kazalara karşı yapılması gerekenler ve yangın anında davranış eğitimi verildi.

Talas personeline yangın eğitimi
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin personeline yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede belediye personeline Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından düzenlenen program ile günlük hayatta yaşanabilecek yangınlı kazalara karşı yapılması gerekenler ve yangın anında davranış eğitimi verildi.

Eğitim programında parlama, patlama, yangın ve yangından korunma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca belediye bahçesinde de tatbikat yapılarak mutfakta ve diğer alanlarda oluşabilecek yangınlarda yapılması gerekenler hakkında uygulamalar gösterildi.

Yangına ilk müdahalenin önemine vurgu yapıldığı programda ayrıca evlerde oluşabilecek yangın anında merdivenler gibi yerlerin boş ve her an acil çıkışa hazır olması gerektiğinin altı çizildi.

Talas personeline yangın eğitimi
Talas personeline yangın eğitimi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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