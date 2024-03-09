Talas'ta 'anahtar teslim' mutluluğu

Talas Belediyesi tarafından Harman Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 62 Evler Kentsel Dönüşüm Konutları, düzenlenen anahtar teslim töreni ile hak sahiplerine teslim edildi.

Düzenlenen anahtar teslim törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, protokol üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

2013 yılından beri Kayseri’de bin 729 riskli yapının dönüştürüldüğünü söyleyen Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, “2013 yılında 6306 sayılı kanunla vatandaşlarımız arasında kentsel dönüşüm olarak bilinen çalışmalarımız başlamıştır. 2013 yılından itibaren Kayseri’de bin 918 adet riskli yapı tespiti yapılmış, bunların bin 729’u yıkılıp yeniden yapılarak yüzde 90’ının dönüşüm işlemi tamamlanmıştır. Bu kapsamda yine 2013 yılından itibaren bakanlığımız tarafından sadece Kayseri’ye 74 milyon TL hibe kira yardımı yapılmıştır. İllerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızda gerek riskli bina gerek riskli alan dönüşümlerinde belediyelerimizin öncülüğü ve destekleri çok büyük önem arz etmektedir. Bugün burada Talas Belediyesi öncülüğünde yapımı çok kısa sürede tamamlanan 62 Evler Kentsel Dönüşüm alanındayız. 62 Evler Sitesi mevcut yapısı itibariyle 11 bloktan oluşmaktaydı. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz ve başkanlığımızın yetkilendirdiği firma ile riskli yapı süreçleri tamamlanmıştı. Standartlara uygun güvenli yaşama uygun çevrelerini teşkil etmek üzere Talas Belediyesi tarafından 2 bloktan oluşan konforlu, güvenli ve modern mimarisiyle 65 hak sahibi vatandaşımızın tapuları bugün teslim edilecek. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde vatandaşlarımızın depreme dayanıklı, güvenli ve konforlu yapılarda yaşamaları için emeği geçen başta Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın olmak üzere tüm ekibine ve yüklenici müteahhidimize teşekkür ediyorum” dedi.

Talas’ın 41 ayrı noktasında 2 bin 300’ün üzerinde bağımsız alanın dönüşümünün de devam ettiğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “Ev demek mesken demek. Mesken demek sükuna erilen yer demek. Sükuna erilen yerde mutluluk olur. Allah mutluluğunuzu şimdiden daim etsin. Allah kimseyi de evsiz bırakmasın. Bizim toplumumuzda ev çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de şükürler olsun devletimiz, hükümetimiz son zamanlarda o kadar güzel kararlara imza attı ki inanılır gibi değil. Bu işe imza atanlardan Allah razı olsun. 62 Evler sakinleri bize güvendiler, imzalarını verdiler ve “Nasıl yapıyorsan yap” dediler. Biz de bu 2 bloğu yaptık ve 30 ay içerisinde de teslim edildi. Burada kullanılan malzemeleri biz baştan sona ihale edip takibini biz yaptığımız için ki kentsel dönüşüm birimimiz çok güzel çalışıyor, huzurunuzda arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün kullanılan malzemeler küresel standartlarına uygun ve baştan sona kadar da bizim kontrolümüzde yapıldı. Bu arada gidin ev bulun 18 ay devlet size kira verecek demedik. Buraya evi yaptık şuradaki blokta oturanlar şimdi kiraya yeniden taşınmadan sıfır evlerine taşınacaklar. Tekrar hayırlı olsun. Şu anda Talas’ta 41 ayrı noktada 2 bin 300’ün üzerinde bağımsız bölümün kentsel dönüşümü devam ediyor. Onlar da müteahhitlerle kendi aralarındaki anlaşma sonucunda devam ediyor ama burada en önemli faktör devletin ve belediyenin kontrolü altında olması. Oralarda da inşaata hızla devam ediliyor. Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Kardeşlerimize bir ömür boyu çoluk çocuğu ile mutlulukla oturmalarını Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “şehrimiz açısından yine gurur duyacağımız, iftihar edeceğimiz bir projenin açılışındayız. Mustafa Yalçın başkanıma teşekkür ediyorum. Kayseri her zaman ilklerin mekanı olmuştur. Kendisi şehrin en eski belediyecilerinden birisi olduğu için burada da icraatini konuşturuyor. Sağ olsun Allah ömürler versin. Sizler adına kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından plaket takdimi yapılarak, sahneye çağırılan hak sahiplerine de evlerinin anahtarları teslim edildi.