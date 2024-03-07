Talas'ta 41 noktada kentsel dönüşüm

Talas Belediyesinin ilçedeki yapı stokunu yenileyerek daha güvenli ve modern yaşam alanları inşa etmek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları 41 ayrı noktada sürüyor. Büyük bir başarı örneğinin sergilendiği çalışmalar arasında yer alan Harman Mahallesi 62 Evler Sitesindeki hak sahipleri 9 Mart’ta yeni dairelerine kavuşacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından titizlikte sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları ilçenin 41 farklı noktasında devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçede güvenli olmayan 2 bin 303 konut yıkılarak risk ortadan kaldırıldı. Bunların yerine 3 bin 209 yeni daire yapılırken, 343 de iş yeri de tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden çalışmalar arasında yer alan Talas Belediyesi kentsel dönüşüm birinci etap kapsamındaki 62 Evler Sitesi sakinlerinin tatlı telaşında sona gelindi.

Cumartesi günü anahtar teslim töreni

Hak sahibi 65 vatandaşın olduğu 62 Evler Sitesi’nde 9 Mart Cumartesi günü anahtar teslim heyecanı yaşanacak. Harman Mahallesi 62 Evler Sitesin saat 14.00’te başlayacak törenle vatandaşlar yeni dairelerinin anahtarlarını teslim alarak yuvalarına yerleşecek.

“Güle güle otursunlar”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Allah devlete zeval vermesin. Devlet kentsel dönüşümde çok güzel iş yaptı. Vatandaşlarımız bize güvendi. Biz de belediye olarak var gücümüzle vatandaşlarımız için durmadan çalışarak yeni yuvalarına kavuşmalarını sağladık. Vatandaşlarımız artık eskimiş, yıpranmış ve en önemlisi çürük binalarının yerine daha sağlıklı, modern ve olmazsa olmaz şart olan depreme dayanıklı evlerine kavuşacak. Bu vesileyle yeni konutlarında geçecek vatandaşlarımıza huzur, mutlu ve sağlıklı günlerde yaşamalarını diliyorum. Yeni sıcak yuvaları şimdiden hayırlı olsun. Emeği geçen yüklenici firmalara ve belediye personelimize teşekkür ediyorum” dedi.