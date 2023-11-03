Talas'ta Arıcılık Kursu açılıyor
Talas İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılacak olan Arıcılık Kursu 6 Kasım tarihinde başlıyor. Kurs kayıtları, Talas Şehit Resul Aydemir Halk Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat edilerek yapılacak.
- 03.11.2023 02:06
- Güncelleme: 03.11.2023 02:06
Kayseri Talas İlçe Tarım Müdürlüğü ve Talas Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Arıcılık Kursu açılıyor. 6 Kasım tarihinde başlayacak olan eğitim, hafta içi 17.30 ile 20.30 saatleri arasında Ömer Serpil Özberber İmam Hatip Lisesi’nin toplantı salonunda verilecek.
Kurs kayıtları ise Talas Şehit Resul Aydemir Halk Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat edilerek yapılacak.
1ha
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