Talas’ta Arıcılık Kursu açılıyor

Kayseri Talas İlçe Tarım Müdürlüğü ve Talas Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Arıcılık Kursu açılıyor. 6 Kasım tarihinde başlayacak olan eğitim, hafta içi 17.30 ile 20.30 saatleri arasında Ömer Serpil Özberber İmam Hatip Lisesi’nin toplantı salonunda verilecek.

Kurs kayıtları ise Talas Şehit Resul Aydemir Halk Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat edilerek yapılacak.