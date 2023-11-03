Talas'ta Arıcılık Kursu açılıyor

Talas İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılacak olan Arıcılık Kursu 6 Kasım tarihinde başlıyor. Kurs kayıtları, Talas Şehit Resul Aydemir Halk Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat edilerek yapılacak.

PAYLAŞ
  • 03.11.2023 02:06
  • Güncelleme: 03.11.2023 02:06
Talas'ta Arıcılık Kursu açılıyor

Kayseri Talas İlçe Tarım Müdürlüğü ve Talas Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Arıcılık Kursu açılıyor. 6 Kasım tarihinde başlayacak olan eğitim, hafta içi 17.30 ile 20.30 saatleri arasında Ömer Serpil Özberber İmam Hatip Lisesi’nin toplantı salonunda verilecek. 
Kurs kayıtları ise Talas Şehit Resul Aydemir Halk Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat edilerek yapılacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Filistin'e Özgürlük ABD'ye İncirlik'ten Defol' Konvoyu

'Filistin'e Özgürlük ABD'ye İncirlik'ten Defol' Konvoyu

Kayseri Serbest Bölge yeni yatırımlarla daha güçleniyor ve daha da büyüyor

Kayseri Serbest Bölge yeni yatırımlarla daha güçleniyor ve daha da büyüyor

KYK yurtlarında kalan yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

KYK yurtlarında kalan yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

Kayseri'de fuhuş yapılan 8 ev kapatıldı

Kayseri'de fuhuş yapılan 8 ev kapatıldı

FAO'nun Ankara'daki merkezi önünde Gazze eylemi

FAO’nun Ankara’daki merkezi önünde Gazze eylemi

Başkan Büyükkılıç'tan öğrencilere önemli tavsiyeler

Başkan Büyükkılıç'tan öğrencilere önemli tavsiyeler

Çok Okunanlar
1
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

2
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

6
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kassam Tugayları duyurdu! İsrail'in bir tank taburunu tamamen imha ettik

Kassam Tugayları duyurdu! İsrail'in bir tank taburunu tamamen imha ettik

Talas'ta Arıcılık Kursu açılıyor

Talas’ta Arıcılık Kursu açılıyor

DAHA FAZLA
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0

Yolun ortasında 2 köpeği vurdu

Yolun ortasında 2 köpeği vurdu

Kayserisporlu Baran Ali ve Şamil'e milli davet

Kayserisporlu Baran Ali ve Şamil’e milli davet

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü fazla kaçamadı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü fazla kaçamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında yapılan yemekler ihtiyaç sahipleri ile paylaşılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında yapılan yemekler ihtiyaç sahipleri ile paylaşılıyor