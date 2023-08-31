Talas'ta bambaşka Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle bambaşka bir coşkuyla kutlandı. Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda akşam Antakya Medeniyetler Korosu unutulmaz bir konsere imza atarken, gündüz de yamaç paraşütü ve model uçak gösterileri renkli anlar yaşattı.

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  • 31.08.2023 12:30
  • Güncelleme: 31.08.2023 13:44
Talas'ta bambaşka Zafer Bayramı coşkusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

30 Ağustos Zafer Bayramı, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle bambaşka bir coşkuyla kutlandı. Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda akşam Antakya Medeniyetler Korosu unutulmaz bir konsere imza atarken, gündüz de yamaç paraşütü ve model uçak gösterileri renkli anlar yaşattı.

Talas Belediyesi, yine farklı bir bayram coşkusuna ev sahipliği yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen program Kayserililerin uzun süre hafızalarından silinmeyecek düzeydeydi. Yamaç Paraşütü İniş Alanında gün boyu süren etkinliklerde ilk olarak yamaç paraşütü gösterileri gerçekleştirildi. Ali Dağı’ndan uçuş yapan paraşütçüler, Türk bayraklarıyla gökyüzünde rengarenk görüntüler oluşturdu. Ardından Talas Havacılık Kulübü’nün gerçekleştirdiği ‘Zafer Uçuşu’ model uçak şovu büyük küçük her yaştan vatandaştan alkış aldı. Kutlamaların akşam bölümünde ise, Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Üç semavi dine mensup 200 kişiden oluşan koronun 7 üyesinin depremde hayatını kaybettiğini belirten şef Yılmaz Özfırat, kendilerine sahip çıkan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

“Tüm ülke öldük ancak bazılarımız gömüldü”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sözün bittiği yerde olduklarını ifade ederek; “Acınız acımızdır. Depremde tüm Türkiye öldü ama bazılarımız gömüldü. Sayın valimiz koordinatör olarak çok önemli hizmetlerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanımız ağabey olarak 16 ilçenin başında ve halen desteklerimizi sürdürüyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu vesileyle Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, bütün koro ekibini bağrına bastığını anlatarak, “Acılarınızı paylaşıyoruz. Kayserimize hoş geldiniz. Cenabı Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın temennisinde bulunuyoruz. Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Muhteşem koroyla muhteşem bir akşam”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, muhteşem bir koroyla muhteşem bir akşam yaşadıklarını kaydederek, “Kurulduğu andan itibaren koroyu takip ediyorum. Sadece Hatay’ın tanıtımını değil bu ülkenin birlik ve beraberliği ile tanıtımına çok büyük katkı koydular. Ülkemiz için çok büyük işler yaptılar. Yaşanan deprem felaketinin ardından bizlere acılara karşı bir ve beraber olmamızı gösterdiler. Sizler muhteşemsiniz, iyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Antakya Medeniyetler Korosu, birbirinden güzel kasideler, türküler, uzun havalar ve sevilen şarkılarla alandakilere muhteşem bir gece yaşattı. Konser, protokol üyelerinin sahneye çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısını koro ve alandakilerle birlikte söylemesiyle sona erdi.

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İHA

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