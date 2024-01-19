Talas'ta bu hafta 'Maharetli Eller' günü

Talas'ta bu hafta yine 'Maharetli Eller' haftası.

Talas'ta bu hafta 'Maharetli Eller' günü
Kayseri GündemEditör

Talas’ta bu hafta yine ’Maharetli Eller’ haftası.

Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, 21 Ocak Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşacak. Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu hafta da vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

Talas'ta bu hafta 'Maharetli Eller' günü
Talas'ta bu hafta 'Maharetli Eller' günü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

'Abartılı karne hediyelerinden kaçının'
‘Abartılı karne hediyelerinden kaçının’
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Uzay Yolculuğu için Türkiye ekran başına!
Uzay Yolculuğu için Türkiye ekran başına!
Milletvekili Arıkan, düşük emekli maaşlarını gündeme taşıdı
Milletvekili Arıkan, düşük emekli maaşlarını gündeme taşıdı
Başkan Büyükkılıç: 'Cumhurbaşkanımıza hakikaten minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz'
Başkan Büyükkılıç: 'Cumhurbaşkanımıza hakikaten minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır'