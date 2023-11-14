Talas'ta çocukların tatil keyfi sürüyor

Gençlere ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle dikkat çeken Talas Belediyesi'nin ara tatil dönemi için hazırladığı birbirinden özel programlar bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda çocuklar için düzenlenen Enver Ertaş'ın illüzyon gösterileri salonu dolduran küçüklerin yanı sıra büyüklerin de büyük beğenisini topladı.

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  • 14.11.2023 12:40
  • Güncelleme: 14.11.2023 15:31
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Talas'ta çocukların tatil keyfi sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlere ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle dikkat çeken Talas Belediyesi’nin ara tatil dönemi için hazırladığı birbirinden özel programlar bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda çocuklar için düzenlenen Enver Ertaş’ın illüzyon gösterileri salonu dolduran küçüklerin yanı sıra büyüklerin de büyük beğenisini topladı.

Cumartesi günkü Rafadan Tayfa sahne gösterisinin ardından Enver Ertaş’ın illüzyon gösterisi de yine büyük ilgi gördü. Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonundaki organizasyonda çocuklar şaşkınlıkla izledikleri gösterilere bazen de sahneye çıkarak ortak oldu. Çocukların yanı sıra anne ve babaların da yoğun ilgi gösterdiği gösteride herkes gönüllerince eğlenmenin keyfini yaşadı.

TALAS BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Velilerden Nurgül Ünal, “Çocuklarımızın ara tatili için çok güzel bir şey. Çok memnun olduk. Çok beğendik.” derken, bir başka anne Hilal Alpaslan da, “Çok güzel. Çok eğleniyoruz. Bu program için Talas Belediyesine teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Çocuklar da illüzyon gösterilerini beğendiklerini belirterek gönüllerince eğlendi.

SON PROGRAM PERŞEMBE GÜNÜ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın çocuklar için ara tatil döneminde hazırlattığı programlardan sonuncusu Türk geleneksel sahne oyunları olan Orta Oyunu, Meddah ve Karagöz ile Hacivat, Hayal Sahnesi Müzikli Çocuk Gösterisi adıyla gerçekleşecek.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda saat 13.00 ve 16.00’da başlayacak olan program diğer organizasyonlardaki gibi ücretsiz şekilde izlenebilecek.

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İHA

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