Talas'ta Hilye-i Şerif Odası ziyaretçilerini bekliyor

Talas'ın tarihi değerlerinden Yaman Dede Konağı, önemli bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı.

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  • 31.12.2023 10:23
  • Güncelleme: 31.12.2023 10:53
Talas'ta Hilye-i Şerif Odası ziyaretçilerini bekliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ın tarihi değerlerinden Yaman Dede Konağı, önemli bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı.

Tarihi konağın içerisinde Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim sergisinden sonra şimdi de tıpkıbasım Hilye-i Şeriflerden oluşan bir bölüm oluşturuldu. Talas Belediyesi tarafından kurulan Hilye-i Şerif Odası aynı zamanda bir ilk olma özelliği de taşıyor. Birbirinden kıymetli hattatlara ait olan ve Türkiye’de Topkapı Sarayı başta olmak üzere birçok önemli mekânda sergilenen Hilye-i Şeriflerin tamamının bir arada görülebildiği tek adres olma özelliğini bünyesinde barından mekânda, Osmanlı dönemine ait birçok Hilye-i Şerif bulunuyor. 17. ve 21. yüzyıllarda önemli hattatların elinden çıkmış eserler arasında Emine Servet Hanım tarafından 1867 yılında yapılan Hilye-i Şerif bulunuyor. Eser, odadaki hilyeler arasında, kadın hattat tarafından yapılan tek eser olma özelliği taşıyor.

Hilye-i Şerif nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in siması ve fiziki özelliklerinin anlatıldığı, hat sanatlarının inceliklerini de yansıtan eserlerdir. Bazı kaynaklara göre Hilye-i Şerif, Hz. Peygamberin, ağır bir hastalık geçirdiği dönemde kızının ağlayarak “senin gül yüzünü bir daha nasıl göreceğiz” demesi üzerine Hz. Ali’ye (r.a) yazdırdığı kelimelerden oluşan tasvirlerdir.

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İHA

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