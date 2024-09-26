O İlçede 234 bina yıkılacak

Daha güvenli ve dirençli yapılaşma için Talas’ta kentsel dönüşüm tüm hızıyla sürüyor.

Talas Belediyesi bu kapsamda, Harman Mahallesi Erciyes, Cemilbaba ve Hatipoğlu sitelerinde bulunan 234 dairenin yıkımı için ihale gerçekleştirdi.

Yıkım Müteahhitliği Yeterlilik Belgesine sahip 42 firmanın katılımıyla Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ihaleyi 3 milyon 230 bin liralık teklifi ile Bayar İnşaat Ltd. Şti kazandı.

İhaleyi alan firma söz konusu sitelerde yer alan konuların yıkımını 120 gün içerisinde tamamlayarak alanı Talas Belediyesine teslim edecek.

1 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede güvenli yapılaşma için son derece hızlı ve hassas çalıştıklarına dikkat çekerek, “Talas’ta 1 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İlçemizde 48 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz ve şu ana kadar 2 bin 355 konutun yıkımını gerçekleştirdik. Bununla birlikte daha önce yıkımı tamamlayarak yeniden inşa edilen 96 binada 3 bin 659 konut ve 375 iş yerinin teslimini yaptık. Şimdi de Harman Mahallesinde en eski yapılaşmaların olduğu Erciyes, Cemilbaba ve Hatipoğlu sitelerini boşaltarak burada bulunan 234 binanın yıkımı için ihale yaptık. 120 gün içerisinde yıkım tamamlanacak ve burada güvenli, konforlu pırıl pırıl binaların yapımına başlanacak. Hak sahibi hemşehrilerimiz de huzur içerisinde oturacaklar.” dedi.