Talas'ta 'küçük prens' coşkusu

Talas Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren çocukların keyifli bir zaman dilimi geçirmeleri için hazırladığı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Talas'ta 'küçük prens' coşkusu

Çocuklara ve gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken Talas Belediyesi’nin yeni bir çalışması olan Küçük Prens müzikli ve danslı tiyatro gösterisi izleyici rekoru kırdı.

Çocuklar, yarıyıl tatilinde dinlenmek ve eğlenmek için Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ne akın etti.

Çocuklarıyla birlikte salonu dolduran ebeveynler de müzikli dans gösterimine yerlerinden eşlik etti.

Küçüklerin de eğlence dolu saatler yaşadığı programın sonunda sahne, oyuncularla çocukların buluşarak dans ettiği alana dönüştü.

SALI GÜNÜ YENİ OYUN

Talas Belediyesi’nin yarıyıl tatili için düzenlediği ikinci program olan Maharetli Ayı Avcıya Karşı isimli çocuk tiyatrosu 28 Ocak Salı günü yine Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak. 

Program Talas Belediyesi’nin diğer etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Haber Merkezi

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