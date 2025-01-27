Kaymek'ten yabancı öğrencilere 'ebru' deneyimi

KAYMEK, şehrin misafir öğrencilerine Türk kültürünü tanıtmaya devam ederken, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde eğitim alan yabancı öğrenciler için özel bir Ebru Workshop'u gerçekleştirildi.

Kaymek'ten yabancı öğrencilere 'ebru' deneyimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve mesleki eğitim kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), geleneksel el sanatlarının inceliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle farklı milletlerden öğrencileri bir araya getiriyor.

Geleneksel Sanatlar Yabancı Öğrencilerle Buluştu

KAYMEK eğitmenleri, ebru sanatının köklü geçmişini, kullanılan malzemeleri ve tekniklerini detaylı bir şekilde aktararak öğrencilerin kendi eserlerini oluşturmasına rehberlik etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte öğrenciler, ilk kez tanıştıkları ebru sanatını öğrenmenin ve uygulamanın heyecanını yaşadılar. Renklerin suyla dansını keşfeden katılımcılar, Türk kültürüne özgü bu zarif sanata hayran kaldı.

Çeşitli ülkelerden gelen kursiyerler, sadece yeni bir sanat dalını deneyimlemekle kalmadı, aynı zamanda Türk kültürüne daha yakından tanıklık etti. Öğrenciler, etkinlik sonunda yaptıkları eserleri hatıra olarak saklayarak bu unutulmaz anı ölümsüzleştirdi.

Türk Kültürünü Tanıtmaya Devam

KAYMEK, kültürler arası köprüler kurmayı hedefleyen bu tür etkinliklerle yabancı öğrencilerin Türk kültürünü ve sanatını tanımasını sağlamayı sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem yerli hem de yabancı öğrencilerin hayatına dokunan bu tür etkinliklerle kültürel mirası geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyor.

Haber Merkezi

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