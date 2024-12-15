Talas'ta Narko-Asayiş uygulaması: 239 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Talas ilçesinde Narko-Asayiş uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinden oluşan 12 ekip ve 32 personelin katılımıyla Talas ilçesinde uygulama yapıldı. 3 farklı noktada yapılan Narko-Asayiş uygulamasında; 109 araç ve 239 şahıs sorgulandı, hakkında 4 farklı suçtan aranma kaydı bulunan M.Ö. ile 1 yoklama kaçağı şahıs ekiplerce yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.