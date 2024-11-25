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Talas'ta Öğretmenler Günü'ne özel konser ve söyleşi

Talas Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle söyleşi ve konser programı düzenlendi.

Talas'ta Öğretmenler Günü'ne özel konser ve söyleşi
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle söyleşi ve konser programı düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda yazar Ömer Uzunoğlu söyleşisi ile Anadolu Rock grubu üyeleri Samir Alşanov ve Fatih Özçevik’in keman ve gitarla gerçekleştirdiği konserde gönüllerin ve kulakların pası silindi. Anadolu Rock grubunun Barış Manço ve Erkin Koray gibi birbirinden özel sanatçıların unutulmaz eserlerini seslendirdiği programda salonda bulunan Talas’taki okullarda görevli öğretmenler ve sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

Yazar Ömer Uzunoğlu, programın hazırlanmasından dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti.

Haber Merkezi
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