Talas'ta Pazar Keyfi Antika Pazarı

Kurulduğu günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen Antika Pazarı, bu hafta da renkli görüntülere sahne oldu. Geçmişe duyulan özlemin giderildiği pazarda alanlarla satanlar bir araya geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Kayseri’ye kazandırdığı ekonomiye dayalı önemli kültür-sanat etkinliklerinden birisi olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanında başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi Pazar yerinde sürdürüyor.

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına ilginç ürünler sunan Antika Pazarında halı, kilim ve seccadelerden tesbihe, saat, para ve puldan nostaljik ev eşyalarına kadar binlerce ürün yine alıcısıyla buluştu.

Kayseri’den olduğu kadar Türkiye’nin değişik bölgelerinden antika satıcılarının da ilgi gösterdiği Antika Pazarı, şehrin en dikkat çeken sosyo-kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.