Talas'ta Ramazan öncesi sıkı denetim

Talas Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçede bulunan fırın ve market gibi işletmelere yaptığı denetimleri sıklaştırdı.

Talas'ta Ramazan öncesi sıkı denetim

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın talimatıyla vatandaşların Ramazan ayında sağlıklı ve uygun fiyatta gıda tüketebilmeleri için harekete geçen zabıta ekipleri, market ve fırınlarda denetim yaptı. Ekipler, yapılan denetimlerde ilçede faaliyet gösteren fırınlardaki ekmek gramajını, marketlerde ise etiket-kasa uyumunu kontrol etti. Denetimlere ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, on bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala heyecanın her yerde yaşanmaya başladığını belirterek, "Evlerimizde, işyerlerimizde, sokaklarda mübarek ayın iklimini yavaş yavaş hissettiğimiz şu günlerde huzur içinde bir oruç ibadetini yaşamak için bütün gücümüzle gayret ediyoruz. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren bütün esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda vatandaşlarımız alışverişlerini güven içinde yapsınlar diye belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Talas’ta 33 yıldır fırın işletmecisi olan Armağan Aşılı, "Bunca yıldır belediyemiz her denetiminde bize teşekkür eder. Çünkü bizim ekmeklerimizin hepsi 20, 30, 40 gram fazla gelir. Belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Merkezi

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