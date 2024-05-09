Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem alıyor. Bu kapsamda daha larva döneminde ilaçlama yapılarak sinek ve haşeratın yayılmasının önüne geçiliyor.

Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem alıyor. Bu kapsamda daha larva döneminde ilaçlama yapılarak sinek ve haşeratın yayılmasının önüne geçiliyor.

Baharın gelmesiyle birlikte Talas Belediyesi’nde yaz hazırlıkları da başladı. Bu kapsamda yürütülen çalışmayla yaz mevsiminde rahatsızlıklara neden olabilecek karasinek, sivrisinek ve diğer haşerata karşı larva döneminde ilaçlama yapılıyor.

Kış uykusunda olan karasinekler ve sivrisineklerin yumurta bıraktığı alanlarda ‘Larvatis Biyosidal’ yöntemiyle yapılan ilaçlama ile yazın oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerine çevreye zarar vermeyen ilaçlar uygulanarak haşeratın üremesi engelleniyor.

Yapılan uygulama vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran vatandaşlar, “Erkenden yapılan ilaçlamayla sivrisinekler, daha larvayken ortadan kaldırılıyor. Yazın oldukça rahat ediyoruz. Belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem
Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem
Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İstihdam Fuarına ücretsiz ulaşım
İstihdam Fuarına ücretsiz ulaşım
Öğretmenler 2 gün iş bırakacak
Öğretmenler 2 gün iş bırakacak
Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Niğde Üniversite Tanıtım Fuarı'nda öğrencilerle iç içe
Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Niğde Üniversite Tanıtım Fuarı'nda öğrencilerle iç içe
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'yan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne turistik hamleler
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'yan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne turistik hamleler
Bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına döndürdü
Bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına döndürdü
Kayserispor'a FIFA'dan ceza: Kayserispor'a 2 dönem transfer yasağı
Kayserispor'a FIFA'dan ceza: Kayserispor'a 2 dönem transfer yasağı