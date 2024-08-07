Talas'ta sokak ortasında kanlı infaz

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında öldürüldü.

Talas'ta sokak ortasında kanlı infaz
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında öldürüldü.

İlçeye bağlı Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak üzerinde meydana gelen olayda; A.C. ile Mustafa Demir arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Sokak ortasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.C. yanında bulunan silah ile Demir’e ateş açtı. Mustafa Demir, vücuduna isabet mermiler ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, olayın ardından kaçan A.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Mustafa Demir’in cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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