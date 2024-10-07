Talas'ta sonbahar asfaltı hız kesmiyor

Talas Belediyesi, yaz mevsimini aratmayan sonbahar günlerinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Mehmet Timuçin Caddesi ile Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı arasındaki bağlantı yollarında hummalı bir asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Talas'ta sonbahar asfaltı hız kesmiyor
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi, yaz mevsimini aratmayan sonbahar günlerinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Mehmet Timuçin Caddesi ile Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı arasındaki bağlantı yollarında hummalı bir asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, nüfus yoğunluğu bakımından Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin ise altıncı büyük mahallesi olan Mevlana’daki altyapı ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Mehmet Timuçin Caddesi arasındaki yeni yerleşim alanında altyapı çalışmalarıyla başlayan çalışmalarda sıra asfalt serimine geldi. Abdülhamit Han Camii yan tarafındaki yeni konut alanından başlayan çalışmalarda 6079 Sokak, 6081 Sokak ve bağlantı yollarını kapsayan 2 kilometrelik asfalt seriliyor.

Yaklaşık 2 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı çalışmaların sonunda bölgede yaşayan vatandaşlar rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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