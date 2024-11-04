Talas'ta tüm okullarda detaylı temizlik

Talas Belediyesi'nin ilçe genelindeki okullara yönelik yaptığı detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması bütün hızıyla devam ediyor.

Talas'ta tüm okullarda detaylı temizlik
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin ilçe genelindeki okullara yönelik yaptığı detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması bütün hızıyla devam ediyor.

Talas genelindeki 59 eğitim kurumunun tamamı için kolları sıvayan Talas Belediyesi ekipleri, okullarda hijyen çalışması gerçekleştiriyor. İki ekip halinde yürütülen çalışmalarda bahçeler başta olmak üzere kazan daireleri de dahil edilerek lavabolar, tuvaletler, kapılar, koridorlar ve sınıflar ile okulun her noktası temizlenip dezenfekte ediliyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte Talas’ta okullar geleceğin teminatı olan öğrencilerin hijyenik ortamda eğitim almalarına imkan tanıyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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