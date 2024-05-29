Talas'ta ücretsiz sağlık bilgilendirmesi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programlarla vatandaşlara sağlık bilgileri verilmeye devam ediyor. Son olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin vatandaşlara migreni anlattı.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Yalçın’dan Gültekin’e teşekkür

Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı ve ERÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin ile vatandaşların çok sık karşılaştığı hastalıklar ve bunların tanı ile tedavileri konusunda bir programı hayata geçirdiklerini belirterek, kendisine teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Doç. Dr. Murat Gültekin, migren baş ağrısı ile ilgili bilgiler verdi. Doç. Dr. Gültekin, Mustafa Yalçın Başkan ile bu projeden bahsederken vatandaşa sağlıkla ilgili doğru bilgilerin verilmesini amaçladıklarını söyledi.

Belirli periyotlarda bu tür programların devam ettiğini ifade eden Doç. Dr. Gültekin, vatandaşa yönelik sağlık seminerlerinin ilkinin alzheimer ve ikincisinin beyin sağlığıyla ilgili düzenlendiğini kaydetti.

Kendisinin bir migren hastası olduğunu kaydeden Gültekin, bu rahatsızlığın toplumda çok sık rastlanıldığının altını çizdi.

“Kayseri’de 225 bin migren hastası bulunuyor”

Gültekin, şunları söyledi: “Maalesef doğru tanı ve tedavi alan hasta sayısı çok az. Baş ağrılarının yüzde 90’ını migren oluşturuyor. Kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor. Doğurganlık çağındaki kadınlarda sıktır. En çok görülme yaş aralığı 30-40 arasıdır. Migren, hastaların günlük performansını düşürür. Türkiye nüfusunun yüzde 16’sında migren var. Kayseri’de ise 225 bin migren hastası bulunuyor. Bunun 190 bini doğru tanı ve tedavi alamamış maalesef. Yıllarca bu ağrıyı çekiyorlar.”

“Son 3 yılda migrende devrim”

Bilinenin aksine migrenin tedavi edilebildiğine işaret eden Gültekin, “Tıpta migren ile ilgili çok iyi ilaçlar var. Hatta son 3 yıl migren açısından dünyada devrim niteliğinde tedaviler var. Direkt migreni önleyen ilaçlar var dünyada. Bunların bir kısmı da Türkiye’de mevcut.” şeklinde konuştu.

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.