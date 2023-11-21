Talas'ta vergi mesaisi

Talas Belediyesi'nde 'Emlak ve Çevre Temizlik' vergilerinin 2. taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Çarşamba Günü'nün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hafta sonu da veznelerin açık olacağını belirterek, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

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  • 21.11.2023 14:06
  • Güncelleme: 21.11.2023 15:06
Talas'ta vergi mesaisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nde ‘Emlak ve Çevre Temizlik’ vergilerinin 2. taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Çarşamba Günü’nün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hafta sonu da veznelerin açık olacağını belirterek, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

2023 yılı Emlak ve Çevre Temizlik vergisinin 2. taksit ödemesiyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Mustafa Yalçın, işlemlerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için veznelerin mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini söyledi. Buna göre Talas Belediyesi hizmet binasında bulunan vezneler, 30 Kasım Çarşamba Günü’ne kadar hem akşamları hem de hafta sonu hizmet verecek.

"Ödemeler hem online hem vezneden"

Veznelerin kapanış saatinin hafta içi 08.00-19.00 olarak belirlendiğini kaydeden Başkan Yalçın, “Hafta sonu da hizmet verecek veznelerimiz, cumartesi ve pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Ayrıca online ödeme sistemiyle de vatandaşlarımız www.talas.bel.tr adresinden ödemelerini gerçekleştirebilirler.” dedi.

Başkan Yalçın son olarak vergilerini zamanında ödeyen vatandaşlara yatırım ve hizmetlere ortak olmalarından dolayı teşekkür etti.

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İHA

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