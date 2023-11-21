Talas Mevlana ve Cumhuriyet Meydanı tramvay hattında günlük 15 bin yolcuya hizmet veriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti daha çağdaş, erişilebilir ve konforlu bir hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan altyapıya, turizmden sağlığa, eğitimden spora geniş bir yelpazede hizmet sunarak, hem merkezde hem de kırsalda tüm Kayserililere ulaşmayı ve kaliteli hizmeti götürmeyi amaçlıyor.

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  • 21.11.2023 14:05
  • Güncelleme: 21.11.2023 15:06
Talas Mevlana ve Cumhuriyet Meydanı tramvay hattında günlük 15 bin yolcuya hizmet veriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti daha çağdaş, erişilebilir ve konforlu bir hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan altyapıya, turizmden sağlığa, eğitimden spora geniş bir yelpazede hizmet sunarak, hem merkezde hem de kırsalda tüm Kayserililere ulaşmayı ve kaliteli hizmeti götürmeyi amaçlıyor.

Büyük bir heyecan ve titizlikle yürütülen projelerden biri olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı raylı sistem hattı, bölgenin günlük ortalama 15 bin yolcusuna konforlu bir ulaşım deneyimi sunuyor. Talas ilçesinin kalbinde yer alan Mevlana Mahallesi, 85 bin nüfusuyla büyük bir coğrafyaya hizmet veriyor. Toplamda 17 istasyonla hizmet sunan T4 hattı, 9’u yeni istasyon olmak üzere kentin raylı sistem uzunluğunu 46 kilometreye çıkartarak, şehir içi ulaşımı daha etkin bir hale getiriyor. Yeni hattın açılmasıyla birlikte vatandaşların memnuniyeti her geçen gün artarken, günlük ortalama 15 bin yolcu, bu modern ve kullanışlı hat üzerinden seyahat etmenin keyfini çıkarıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Yeni hattımızla birlikte hemşehrilerimize daha iyi bir ulaşım deneyimi sunmanın gururunu yaşıyoruz. Her geçen gün artan yolcu sayısı, projemizin başarısını gözler önüne seriyor. Şehrimizi daha modern, erişilebilir ve konforlu bir hale getirmek adına projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Açılışından bu yana toplam taşınan yolcu sayısı 300 bini aşan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı tramvay hattı, Kayserililerin yoğun ilgisi ve olumlu geri dönüşleriyle büyük bir başarıya imza atıyor" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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