'Talas'ta yamaç paraşüt alanı resmiyet kazandı'

Yaz sezonuyla birlikte Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı’nda Yamaç Paraşütü faaliyetleri başlamıştı. Yamaç Paraşütü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Turizm işletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, Yamaç Paraşütü ‘nün artık resmiyet kazandığını söyledi. Yapılan değişiklikle ilgili Sarıçam, “Buradan ben Kayseri halkına müjdeli bir haberle başlıyorum. Kayseri turizm İşletmecileri Derneği girişimlerde bulunarak Ali Dağı- Talas yamaç paraşütü iniş alanında değişikliklere geçtik. Bununda en büyük etkenlerinden biri nedir? Artık yamaç paraşütü alanı resmi bir alandır. Kayseri turizm işletmecilerinin girişimleriyle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın destekleriyle birlikte artık Talas’ta yamaç paraşütü resmi olmuştur. Bu resmiyette olan değişikler, Türkiye Hava Sporları Federasyonu buradan denetim sağlayacaklar. Geçmişte En büyük sıkıntılarımız, lisanssız pilotlar Ali Dağı’nda uçuş yapabiliyorlardı, kanat kontrolleri bile yoktu. Artık kontrollü bir uçuşa geçtik. Bu alanda spora ve sporcuya destek veriliyor. Turizmde de artık şu boyut değişti. Eskiden burada çiftçilik uçuşu dediğimiz tandem uçuşları vardı, tandem uçuşları artık resmi pilotlarla ve buna akredite olmuş seyahat acenteleri ile bunların satış ve sunumu yapılarak bir resmiyet kazandı. Eskiden kanat kontrolleri yoktu, pilotların lisans yeterliliği yoktu. Her isteyen kişi çiftçilik kanadını alıp bu işi yapabiliyordu. Şu an resmiyetle birlikte artık T-2 dediğimiz tandem pilot belgeleri ve seyahat acenteleri, üçüncü şahıs koruma sigortaları ile birlikte bu uçuşlar gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.