Talas Tablakaya Mahallesi'nde hummalı yol çalışması

Talas Belediyesi tarafından Tablakaya Mahallesi'nde yoğun bir yol yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmayla mahallede 3 ayrı yeni yol yapılarak Hulusi Akar Bulvarı'na bağlanacak.

Talas Tablakaya Mahallesi'nde hummalı yol çalışması
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi tarafından Tablakaya Mahallesi’nde yoğun bir yol yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmayla mahallede 3 ayrı yeni yol yapılarak Hulusi Akar Bulvarı’na bağlanacak.

Gerçekleştirilen çalışmayla bir yandan dolgu yapılırken diğer yandan kot farkı gideriliyor. Tablakaya Mahallesinin Hulusi Akar Bulvarı ile Derevenk Viyadüğüne yeni bağlantı yollarının amaçlandığı çalışma kapsamında dozer, ekskavatör, kepçe ve kamyon gibi ağır iş makileri kullanılıyor.

İmar planına uygun olarak yapılan çalışmalarda 12 metre genişliğinde toplam 3 bin metre uzunluğunda yer alan yolların bin 500 metresinin altyapısı tamamlandı. Geriye kalan kısımdaki altyapı faaliyetlerinin ardından yolların kısa süre içinde asfalt serimi gerçekleşecek.

Talas Tablakaya Mahallesi'nde hummalı yol çalışması
Talas Tablakaya Mahallesi'nde hummalı yol çalışması
Talas Tablakaya Mahallesi'nde hummalı yol çalışması
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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