Talas Teknoest öğrencilerinden KKTC'de büyük başarı

İlkokul düzeyinde yarışmaya katılan Talas Belediyesi takımı, üstün performans sergileyerek 670 bin proje arasından Türkiye birinciliğine ulaştı. Şampiyon takıma ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi. Zirveye çıkan takımı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği geçen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve ekibine teşekkür etti. Ortaokul düzeyindeki Talas Belediye takımı da 568 bin proje arasında Türkiye 10’unculuğunu kazanarak prestij ödülüne layık görüldü. TEKNOFEST KKTC zirve yürüyüşü yapan bir başka Talas Belediye takımı da lise kategorisinde 765 bin proje arasından Türkiye 17’ncisi olarak En İyi Sunum ve Ticarileştirme Potansiyeli ödülünü aldı.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Bu başarı, dezavantajlı bölgelerden gelen öğrencilerin doğru yönlendirme, özverili eğitim ve disiplinli çalışma ile neler başarabileceğinin somut bir göstergesi oldu. Talas Belediyesi E Spor ve İnovasyon Merkezi olarak, çocuklarımızın potansiyelini açığa çıkararak ülkemizin teknolojik geleceğine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bizi gururlandıran tüm çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum" dedi.