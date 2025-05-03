Akar, 'Şairlerimiz, ozanlarımız ile kültürümüzün taşınmasına katkı sağlamalıyız'

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordine edilen Ozanlar ve Şairler Buluşması gerçekleştirildi. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, şairler, ozanlar ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program, şiirler, aşık atışması ve türküler ile devam etti.

Halk Ozanları Dernek Başkanı Aşık Gulfani ve Halk Ozanları Dernek Başkan Yardimcısı Ozan Halil Daylak tarafından sahnelenen aşık atışması beğeni topladı. Şair-yazar Halit Belgeli ‘Bayrağım’ şiirini, Şair-yazar Mehmet Ali Gül ‘Ben Olsaydım’ şiirini, Asuman Yiğitoğlu ‘Mihriban’ şiirini, Murat Özdeniz ‘Benim Adım Aşk’ şiirini, Denizhan Burhan ‘Kızım' şiirini ve Türk halk müziği sanatçısı İhsan Karakuş ise Kayseri yöresine ait türküler seslendirerek dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Burada kürsüye çıkarak bir konuşma yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bu tür organizasyonların önemine vurgu yaparak; “Yapılan çalışmalarla, çok güzel bir kültür ve medeniyetimiz var. Son derece seçkin ve saygın bir millete sahibiz. Bizim buna karşı bir sorumluluğumuz var. Bunu yerine getirmemiz lazım. Buna benzer çalışmalarımızla, şairlerimiz, ozanlarımızı unutmayarak onlara her türlü değeri vermek suretiyle onları yaşatmamız, onların vasıtası ile kültürümüzün taşınmasına katkı sağlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ozanlar ve şairlere Kayseri protokolü tarafından plaket takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.