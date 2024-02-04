Talasgücü Belediyespor – Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, sahasında ağırladığı Ayvalıkgücü Belediyespor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.
İlk yarıda iki takımda skoru değiştiremedi. İkinci yarıya baskılı başlayan konuk takım 50’inci dakikada Ali ile öne geçti. İki dakika sonra takım arkadaşı Recep farkı ikiye çıkarttı. Talasgücü Belediyespor 3 dakikada gelen 2 golün şokunu atlatamadan konuk takımda ilk golü atan Ali takımının üçüncü golünü kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve Talasgücü Beleidyespor maçı 3-0'lık skorla kaybetti.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Emrecan Tatlıyer, Ahmet Kıvanç Kader, Ufuk Tatlıcan
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Cihan Şentürk – Ercan Çifci, Ahmet Şahbaz, Murat Karadeniz (Dk.82 Yusuf Sefa), Arda Belen (Dk.46 Erkan Kapar), İbrahim Öztürk, Osman Buğra (Dk.81 Cihan Aydın), Canberk Soykuvvet (Dk.66 Süleyman), Taylan Özgün, Hasan Türkyılmaz (Dk.66 Ramazan Taş), Ertuğrul Yıldırım
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner Tamince – Samet Ünger (Dk.16 Serhat Hürriyet), Polat Güren, İlker Cihan, Davut Babur, Oğuz Aksoy, Yunus Emre, Tugay Yıldırım, (Dk.82 Alper Aydemir) Deniz Cebeci (Dk.46 Recep Peköz), Hamit Kurt, Ali Habeşoğlu (Dk.67 Akın Arıcan)
GOLLER: Dk.50 – 58 Ali Habeşoğlu ve Dk.52 Recep Peköz (Ayvalıkgücü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Polat Güren (Ayvalıkgücü Belediyespor)