Talasgücü Belediyespor'da Berkay Öztuvan, imzayı attı

Talasgücü Belediyespor, dış transferde Kepez Belediyespor’dan Berkay Öztuvan’ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna önemli isimleri katan Talasgücü Belediyespor geçen sezon Kepez Belediyespor’da forma giyen 1992 doğumlu orta saha oyuncusu Berkay Öztuvan’ı renklerine bağladı.

Talasgücü Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Berkay Öztuvan Talasgücü Belediyespor’da. Geçen sezon Kepezspor Belediyespor ile 3. Ligde final oynayan 1992 doğumlu orta saha oyuncusu Berkay Öztuvan ile sözleşme imzaladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun” denildi.