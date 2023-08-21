Talasgücü Belediyespor'dan savunmaya takviye

TFF 3. Lig'de mücadele eden Talasgücü Belediyespor, dış transferde İstanbulspor'dan Arda Belen'i kadrosuna kattı.

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  • 21.08.2023 08:35
  • Güncelleme: 21.08.2023 08:35
Talasgücü Belediyespor'dan savunmaya takviye
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 3. Lig’de mücadele eden Talasgücü Belediyespor, dış transferde İstanbulspor’dan Arda Belen’i kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İlk kez mücadele edeceği TFF 3. Lig’de güçlü bir kadro ile sezona girmeyi hedefleyen Talasgücü Belediyespor, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor’da forma giyen 2001 doğumlu savunma oyuncusu Arda Belen’i transfer etti. Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atan Arda Belen ardından takımla çalışmalara başladı. Kiralık olarak birçok takımda forma giyen Arda Belen yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması altında mücadele edecek.

Talasgücü Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “İstanbulspor forması giyen 2001 doğumlu savunma saha oyuncusu Arda Belen ile sözleşme imzaladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun” denildi.

İHA

Kayseri Gündem
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