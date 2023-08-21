Yozgat'taki otobüs kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
- 21.08.2023 06:44
- Güncelleme: 21.08.2023 09:39
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
Sivas’tan İstanbul’a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun İlçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş ve ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirmiş 20 kişi de yaralanmıştı. Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir yolcunun da yaşamını yitirmesiyle kazada ölü sayısı 12’ye yükseldi.
İHA
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