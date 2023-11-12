Talasgücü Belediyespor – Karabük İdman Yurdu: 3-0

 TFF 3'üncü Lig 1'inci Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, sahasında ağırladığı Karabük İdman Yurdu'nu 3-0'lık sonuçla yenerek iç sahada galibiyet serisini sürdürdü. 

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  • 12.11.2023 16:53
  • Güncelleme: 12.11.2023 16:53
Talasgücü Belediyespor – Karabük İdman Yurdu: 3-0

İlk yarım saati sessiz geçen maçın 34’üncü dakikasında soldan gelişen Talasgücü Belediyespor atağında Berkay Öztuvan topu ağlara gönderdi. Talas ekibi 1-0 öne geçti. Golden sonra baskısını artıran Talasgücü Belediyespor’da ilk yarının uzatma dakikasında sağdan gelişen atakta vole ile golü kaydeden Süleyman farkı ikiye çıkarttı. Kayseri temsilcisi ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın 54’üncü dakikasında Muhammed Emir ceza sahasına girdiği sırada rakip takım kalecisi tarafından faul ile durduruldu. Penaltı atışını kullanan Taylan, farkı 3’e çıkardı.  Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkması ve Talasgücü Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı. 
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Gökhan Akbulut, Volkan Kaan Topal, Ali Cem Zorbay
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can - Enes, Mahmuthan Samet (Dk.90+1 Muhammed İbrahim), Murat Demirezen, Berkay Öztuvan, Muhammed Emir (Dk.90+1 Kerem Ersin), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvvet (Dk.75 Ercan Çifçi), Arda Belen, Taylan Özgün (Dk.75 Akın Arıcan), Mert Sarı, Süleyman Çelik, (Dk.85 Emir Özsoy)
KARABÜK İDMAN YURDU: Enes Çetin - Berat Can (Dk.46 Emin Akyıldız), Ümir Karaal, Mustafa Kayabaşı, Mustafa Apardı (Dk.58 Berkcan Cengiz),  Miraç Türkyılmaz, Ahmet Enes (Dk.46 Talha Özcan), Cenk Cengiz, Tolga Mert (Dk.82 Berkay Yılmaz), Kadir Mert (Dk.58 Yusuf Akbulut), Volkan Geyik
GOLLER: Dk.34 Berkay Öztuvan, Dk. 45+1 Süleyman Çelik (Talasgücü Beldiyespor)
SARI KART:  (Talasgücü Belediyespor)  Enes Çetin, Talha Özcan (Karabük İdman Yurdu)

1ha

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