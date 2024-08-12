Talasgücü'de mi tarihe karışıyor?

Kayserispor’un ardından Kayseri’yi profesyonel liglerde temsil eden Kayseri Elektrik Spor 2002 – 2003 sezonunda ligden çekildi. Temelleri 1932 yılında atılan Kayseri Erciyesspor bir dönem Süper Lig’de ve UEFA Ligi’nde mücadele ederek Türkiye Kupası finali oynadı. 2014-2015 sezonu sonunda Süper Lig’den, 2015-2016 sezonunu sonunda 1’inci Lig’den ve 2016-17 sezonu sonunda 2’nci Lig’den küme düşen Kayseri Erciyesspor 2017-18 sezonunda bitime 9 kala hafta 3’üncü Lig’den Bölgesel Amatör Lige düştü. O dönem kulübün faaliyetlerine son verildi. Büyük uğraşlar sonucu 3’üncü Lig’e yükselen ve 6 sezon sonra Kayseri’yi bu ligde temsil eden Talasgücü Belediyespor da kapanmanın eşiğine geldi. Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın maddi nedenlerden dolayı lige devam etmelerinin mümkün olmadığını açıklamıştı.