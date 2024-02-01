Talasgücü'nde İbrahim Öztürk ile imzalar atıldı

Türkiye 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın başarılı oyuncusu 43 yaşındaki İbrahim Öztürk’ü düzenlenen imza töreni ile renklerine bağladı.

Talas Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, yeni transfer İbrahim Öztürk ve kulüp yöneticileri katıldı.

Amaçlarının Play-Off’da oynamak olduğunu söyleyen Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, “20 yaşında amatör camiada futbola başlayan, sonrasında amatörden Süper Lig’e kadar başarılarla dolu Kayserimizin evladı İbrahim Öztürk’ü Talasgücü Belediyespor’umuza kazandırmış bulunmaktayız. Bugün de burada başkanımızın huzurunda sözleşmemizi yapacağız. İbrahim Öztürk yıllarca Erciyesspor’dan başlayarak birçok takımda şampiyonluklar yaşamış, Kayserimizin evladı inşallah Talasgücü Belediyespor’umuza da bugün ve yarın hizmetler yapacaktır. Biz bu sene 3. Lig’de yeniyiz. Bizim amacımız ilk yarı devrede ligi tanımak oldu. BAL ile 3. Lig arasında çok büyük bir fark olduğunu gördük. Burada da eksiklerimizi tamamladık. Yolumuza ikinci devrede de başlamış bulunmaktayız. İnşallah ilk amacımız bizim ligi tanımak, ikinci amacımız da nasip olursa Play-Off oynamak olacak” dedi.

Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan ise, “Ben İbrahim kardeşimize çok teşekkür ediyorum. İbrahim Öztürk, bizim 25 yıl önce başlayan bir serüvenimizdir. Profesyonellik hayatı, amatörde beraber oynadık daha sonra profesyonel hayatı var. Beraber başladığımız bu serüvende futbola onun da çok isteğiyle çok büyük fedakarlıklar yaptı. Altay gibi bir camiayı bırakarak bize gelmesi, bizleri tercih etmesi bizlere bir onur ve gurur kaynağı oldu. Ben hem sizlere hem kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah kulübümüzün profesyonel yapısının ilerlemesinde, daha iyi işler yapmasında çok büyük katkı sağlayacaktır. Şimdiden çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da profesyonel liginde kendine göre hazırlık ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, “Talasgücü Belediyespor, geçen yıl BAL’ı namağlup tamamladı ve sonuçta şampiyon oldu. Şimdi profesyonel ligdeyiz ve bu ligin de kendine göre elbette bir takım hazırlıklara ihtiyacı olduğu malum. Profesyonel ligde olmanın şöyle bir anlamı var; Kayserispor’dan sonra bu şehrin ikinci profesyonel takımı. Bu bakımdan biz de üzerimize düşen görevi yapmak durumundayız. Talasgücü Belediyespor’u en iyi şekliyle futbol adına hizmeti yapmak ama bununla beraber de kendi şehrimizin yetiştirdiği, kendi evlatlarımızdan istifade ederek bir sonraki nesle ağabeylik yapmak ve ev sahibi takım olmak. Şu anda Talasgücü Belediyespor bünyesinde U-14’ten başlayarak U-18’e kadar 450 tane öğrenci hem akademik çalışmalarını devam ettirirken hem de bizim futbol okulumuza devam ediyor. Talasgücü Belediyespor’un en büyük avantajının da bu olduğunu düşünüyorum. İbrahim Öztürk kardeşimin bize katılması sadece bir transfer anlamına gelmiyor. Bize bir lokomotif gelmiş oluyor. Ben kendisine bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, hocalarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize de hem başarı hem de mutluluklar diliyorum” dedi.

Başarılı oyuncu İbrahim Öztürk de, “Bu güzel ailenin içerisinde bulunmak, bu süreci yaşamak, başkanımızın futbola bakışı ve düşünceleri burada olmamda en büyük etkenlerden birisiydi. Tabi Erciyesspor’da başladığım sürede ilk şampiyonlukla taçlandırdık. O şekilde bir yıl burada emek verdim ve ayrıldım. Sonrasında uzun süreler başka takımlarda mücadele ettim. Böyle bir süreci yaşadım, tecrübe edindim ve böyle bir projenin içinde sizlerle birlikte olmak ve bu süreçte benim de en ufak bir katkım olursa gerçekten çok mutluluk verici olur benim için. Çünkü ilk günkü gibi bugün hala heyecanlıyım. Burada şampiyonlukla başladık ve ayrıldım. İnşallah kariyerimin sonunda da son şampiyonluğu da yaşayıp belki arkadaşlara devretmek, farklı görevlerde devam etmek olur. Sonraki projelerimizi de tabi süreç gösterecek. Profesyonel anlamda bu ligin yeni takımıyız. Bu süreç kolay geçmiyor. Dışarıdan baktığımız zaman evet birçok şey kolay gibi görünüyor ama içeride çok zorlukları var. Geçişler her zaman için zordur. Bunun da farkındayız. Biz güçlü bir aile olduğumuz sürece, beraber düşünüp beraber hareket ettiğimiz sürece başarılmayacak iş yok” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taraflar arasında atılan imza ile birlikte İbrahim Öztürk, 1,5 yılığına Talasgücü Belediyespor’un renklerine bağlandı.