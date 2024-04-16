Talasgücü ve Atletikspor Türkiye Şampiyonası'na hazır

U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Atletikspor takımları hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Talasgücü ve Atletikspor Türkiye Şampiyonası'na hazır
Kayseri GündemEditör

U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında Kayseri’yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Atletikspor takımları hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

2023-2024 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları 76 ilden 128 takımın katılımı ile toplam 22 tarafsız grup merkezinde yapılacak. Müsabakalar 6’şar takımlı 20 grupta 18-21 Nisan 2024 tarihlerinde, 4’er takımlı 2 grupta ise 19-21 Nisan 2024 tarihlerinde oynanacak. Bu müsabakalarda Kayseri’yi Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Atletikspor ekipleri temsil edecek. İki ekipte bu önemli maçların hazırlığını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Talasgücü Belediyespor, 18-21 Nisan tarihleri arasında Nevşehir’de sahaya çıkarken, Kayseri Atletikspor ise yine aynı tarihler arasında oynanacak olan Kırşehir Grubu’nda mücadele edecek. Talasgücü Belediyespor’un grubunda Çiftlikköy Adonis (Mersin), Selçuklu Belediye (Konya), SivasBelediyespor (Sivas), Gazi Eğitimspor (Ankara), Kırşehir Futbol (Kırşehir) takımları bulunuyor. Kayseri Atletikspor, ise KırşehirGrubu’nda Pidosan Yahyalar (Ankara), Alkula Gençlik (Ankara), Kırıkkalegücü (Kırıkkale), Anadoluspor (Çorum) ve Sorgun Belediyespor (Yozgat) takımları ile mücadele edecek.

Talasgücü ve Atletikspor Türkiye Şampiyonası'na hazır
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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