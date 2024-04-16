Kayseri'nin turizm haritası yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kent ve doğal güzelliklerin şehri Kayseri’nin turizm değerlerini tanıtmak için Kayseri Turizm Haritası’nı yenilerken, ‘Kayseri’nin Sıra Dışı Turizm Rehberi’ olarak nitelendirilen ‘kayseri.com.tr’ internet sitesi, kentin turizm adresi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi ve 7,5 milyon yıllık doğa geçmişi ile eşsiz bir zenginliğe sahip olan Kayseri’yi başlattığı turizm atağı ile kadim kenti turizmin merkezi yapma hedefini sürdürüyor.

Binlerce yıllık tarihi ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle kültürel zenginlik ile çeşitliliğini gerek diğer şehirlere gerekse ülkelere tanıtmak için özel gayret gösteren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemi olan cbs.kayseri.bel.tr web sitesinde Kayseri Turizm Haritası’nı yeniledi.

Hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanan Turizm Haritası’nda Cami, Medrese, Türbe, Kümbet, Tarihi Çarşı, Han, Hamam, Kütüphane, Kültür Yolu Turu, Müze Turu gibi birbirinden tarihi ve turistik mekânlar yer alıyor.

44 farklı rota çizilen Turizm Haritası’nda, Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Hacı Kılıç Camii ve Medresesi, Sahabiye Medresesi, Saat Kulesi, Hunat Hatun Külliyesi, Atatürk Evi Müzesi, Döner Kümbet, Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi ve Tarihi Mezarlık, Mili Mücadele Müzesi, Melik Mehmet Gazi Türbesi, Ulu Camii, Vezirhan - Gönhan ve Bedesten gibi tarih kokan eserler bulunuyor.

Kayseri Turizm Haritası’nda yine Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Koramaz Vadisi, Yılkı Atları, Kültepe Kaniş Karum gibi Kayseri’nin değerlerinin tanıtımı yapılıyor.

Kayseri’nin Sıra Dışı Turizm Rehberi

Öte yandan ‘Kayseri’nin Sıra Dışı Turizm Rehberi’ olarak nitelendirilen ‘kayseri.com.tr’, Kayseri’de gezip görülecek yerlerin, tadılacak harika lezzetlerin, gezme rotalarının ve keşfedilmeyi bekleyen eşsiz yerlerin yer aldığı turizm portalı olarak, kentin turizm adresi oldu.

Kayseri’yi tüm yönleri ile tanıtan internet sitesinde, zengin bilgi ve görselleri ile hizmet verilirken, site adeta bir turizm rehberi gibi görev üstleniyor. Kayseri’ye yakışır sıra dışı bir turizm portalı olan web sitesi, ziyaretçilerinin karşısına, hayatını kolaylaştıran ve güzelleştiren farklı içerik ve konsept ile çıkıyor.