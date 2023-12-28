Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

İş İnsanı ve Erü Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı Talat Hakan Erdem, ani kalp krizi sonucu rahmeti rahmana kavuştu.

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  • 28.12.2023 22:15
  • Güncelleme: 28.12.2023 22:15
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı ve eski Sağlık Bakanlığı müsteşarı Hakan Talat Erdem kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cenazesi yarın kılınacak cenaze namazı sonrası Talas Cemil Baba mezarlığında defnedilecek.

Allah rahmet eylesin Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

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