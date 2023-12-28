Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu

Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

PAYLAŞ
  • 28.12.2023 21:42
  • Güncelleme: 28.12.2023 21:42
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

intihar girişiminde bulunan askeri personel hayatını kaybetti

intihar girişiminde bulunan askeri personel hayatını kaybetti

Ak Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Atandı

Ak Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Atandı

Yazarımız Ali Özkanlı'nın 55 şiiri bestelendi

Yazarımız Ali Özkanlı'nın 55 şiiri bestelendi

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Kayseri'ye Erciyes OSB Müjdesi

Kayseri’ye Erciyes OSB Müjdesi

Çok Okunanlar
1
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

2
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

3
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

6
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tropikal iklimi Kayseri'ye taşıdılar

Tropikal iklimi Kayseri'ye taşıdılar

Çerkezler seçimlerde 'meclis üyeliği' istiyor

Çerkezler seçimlerde 'meclis üyeliği' istiyor

DAHA FAZLA
KAYMEK'ten 'Ebeveynlik Meşalesi: Çocuklarınıza Işık Tutun' Eğitim Programı

KAYMEK'ten 'Ebeveynlik Meşalesi: Çocuklarınıza Işık Tutun' Eğitim Programı

Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Karaman'daki çelik yelekli cinayet davasına Kayseri'de devam edildi

Karaman'daki çelik yelekli cinayet davasına Kayseri'de devam edildi

Başkan Akın, 'İlaçlar bulunabilir olsun istiyoruz'

Başkan Akın, “İlaçlar bulunabilir olsun istiyoruz”

New York'ta yüzlerce kişi ellerinde kefenli bebek maketleriyle Gazze için yürüdü

New York’ta yüzlerce kişi ellerinde kefenli bebek maketleriyle Gazze için yürüdü